Süphan Dağı'nın Zirvesindeki Muhteşem Bulut Manzarası

Süphan Dağı'nın Zirvesindeki Muhteşem Bulut Manzarası
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Süphan Dağı'nın Zirvesindeki Muhteşem Bulut Manzarası
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Bitlis'te yer alan Süphan Dağı'nın zirvesinde akşam saatlerinde oluşan bulutlar ve gün batımı bir araya gelerek muhteşem bir manzara oluşturdu. 4058 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Süphan Dağı'nın zirvesindeki bulutlar görenleri hayran bıraktı

BİTLİS - Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulutlar görenleri hayran bıraktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarından bulunan Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinden akşam saatlerinden oluşan bulut, gün batımı ile birleşince muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. 4058 metre yükseklikte olan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bu bulutlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, karlı Süphan Dağı'nda oluşan manzarayı kayıt altına aldı.

Gün batımında oluşan bulutlu manzaraya ağaçların yeşilliği de eklenince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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