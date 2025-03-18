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Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

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Ünlü sunucu Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. Polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye götürülen Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." dedi.

Gazeteci ve Halk TV spikeri Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi. Polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye götürülen Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

"AKŞAM ANA HABER'DE BİRLİKTE OLAMAYABİLİRİZ"

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum"ifadelerini kullanmıştı.

Ece Üner ise o paylaşıma, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık." şeklinde yorum yapmıştı. Üner'in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıRobert Pa:

Ne mutlu herkez Haddini bilecek yok öyle boş bir dünya

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Haber YorumlarıHakan Demir:

götürün götürün bakalım sizide kim götürecek bakalım

Yorum Beğen341
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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

geç kalinmiş bir karar

Yorum Beğen148
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Mosat ajani, yalan haberlerle halki ayaklanmaya kiskirtiyor, cok gec kalinmis…

Yorum Beğen61
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Haber Yorumlarısefa KURAL:

3750 kitap okumaya gidiyordur

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

İfade özgürlüğü var bu memlekette sayın savcılar, kadının programlarda yanlış söylediği tek bir cümle yok! Bu milleti kendinize düşman etmeyin. yanlışa yanlış diyenlerin yanında olun.

Yorum Beğen120
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Haber YorumlarıNihat Coktas:

buğün akp yi savunanlar yarın akp değilimdim diyerek sağı solu suçlayacaklar

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Adalete biraz zaman tanımak gerekmiyor mu? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sakin olmaya çalışınız.

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

saltanatınız gidecek diye herşeyi yapıyorsunuz hükümet istifaaaaaa

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah devlet büyüklerimize zeval vermesin çok şükür verdikleri maaş bakkala kasaba manava pazara üç harfli marketlere gidiyoruz para harca harca bitmiyor arkadaş bu nasıl iş anlayamadım şaşırıyorum şimdiye kadar böyle adaletli kanun hukuk tanıyan ekonomist ekonomiden anlayan kul millet yetim hakkını koruyan muhteşem bir yönetimin ülkenin başına geldiğine şahit olmadım oskara nobele aday olabilecek göğsümüzü kabartan bütün dünyanın kıskanıp imrendiği eşi ve benzeri görülmeyen bir yönetime sahibiz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
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