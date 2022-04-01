Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
 - Güncelleme:

Ebu Hanife el-Numan Camii'nden detaylar Hilal gözlemi yapılması Ramazan ayının başladığının duyurulması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ebu Hanife el-Numan Camii'nde, yapılan hilal gözlemi sonucu Ramazan ayı hilali görüldü.

Ebu Hanife el-Numan Camii'nden detaylar

Hilal gözlemi yapılması

Ramazan ayının başladığının duyurulması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ebu Hanife el-Numan Camii'nde, yapılan hilal gözlemi sonucu Ramazan ayı hilali görüldü. Sünni Vakfı, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Cumartesi, Ramazan, Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title