Sünni Vakfı cumartesi gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Ebu Hanife el-Numan Camii'nden detaylar Hilal gözlemi yapılması Ramazan ayının başladığının duyurulması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ebu Hanife el-Numan Camii'nde, yapılan hilal gözlemi sonucu Ramazan ayı hilali görüldü.
Ebu Hanife el-Numan Camii'nden detaylar
Hilal gözlemi yapılması
Ramazan ayının başladığının duyurulması BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ebu Hanife el-Numan Camii'nde, yapılan hilal gözlemi sonucu Ramazan ayı hilali görüldü. Sünni Vakfı, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.