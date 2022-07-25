Sünnet düğününde tavuklu pilav rezaleti! Zehirlenen 200 kişi kıvranarak hastaneye koştu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir salonda düzenlenen sünnet düğününde verilen tavuklu pilav adeta faciaya neden oldu. Yemekten zehirlenen 200 kişi acı içerisinde hastanenin yolunu tuttu. İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.850 kişinin katıldığı Cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. MİDE BULANTISIYLA HASTANEYE KOŞTULAR Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. ZEHİRLENENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'ü aştığı öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp, laboratuvara gönderdiler. İhlas Haber Ajansı / Güncel Hikmet Şahin İnegöl Bursa Güncel Haberler

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