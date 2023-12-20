Üye Girişi
Haberler

Sungurlu Müftülük kompleksi dualarla hizmete açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapımı tamamlanan Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, 04-06 Yaş Kur'an Kursu, Ahmet Hamide Çakılkum Camii ve Müftülük hizmet binası dualarla hizmete açıldı.

Sungurlu Müftülük kompleksi dualarla hizmete açıldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapımı tamamlanan Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, 04-06 Yaş Kur'an Kursu, Ahmet Hamide Çakılkum Camii ve Müftülük hizmet binası dualarla hizmete açıldı.

Açılış töreninde Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hakkında bilgi veren Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Kur'an Kursu toplam 5 kattan oluşuyor. İçerisinde Müftülük hizmet binası, lojmanlar, 4-6 yaş Kur'an kursu ve avlu içerisinde cami de barındıran kompleks bir yapıdır" dedi.

İlçe Müftülüğü hizmet binasının, Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu kompleksine taşındığını söyleyen Müftü Eroğlu, eski hizmet binasını ise Diyanet Gençlik Merkezi'ne dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Eroğlu, "Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun ve bizlere hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kampüsün Sungurlu için çok önemli olduğunu belirterek, "Sungurlu Çorum'un en büyük ilçesi ve gelişime son derece açık. Tarımsal faaliyetleri, sanayisi ile insan kaynaklarıyla son derece önemli bir ilçemiz. Maddi kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlara iş, aş, ekmek vermenin ne kadar kıymetli ve kutsal olduğunu biliyoruz. Maddi kalkınmanın yanı sıra manevi kalınmaya dönük yaptığımız bu çalışmada hafızlarımızın yetişmesi önemli. Burada 100 öğrencimiz hafızlık eğitimi alacak. Yine 4-6 yaş kurslarına önem veriyoruz. Camimiz yanı başımızda. Müftülüğümüzün de burada olmasıyla burada tam bir kompleks olmuş. Bu tesisin yapımında hayırda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Vali Dağlı, burada eğitim alan, yetişen gençlerimiz Sungurlu'nun insan alt yapısının oluşmasında önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmalarında yapılan duayla birlikte Kuran Kursu kompleksi açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri hizmet binalarını gezdi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Eroğlu Müftülük Sungurlu Çorum Yerel Haberler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title