Haberler

Çorum'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi, aralarında 6 çocuk ve bir hamile kadın da bulunuyor, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

Sunguroğlu Mahallesi 52. Sokak'ta, üç katlı apartmanın birinci katındaki Murat D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 1'i hamile kadın 10 kişi, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tahliye sonrası yangının çıktığı daireye giren ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası