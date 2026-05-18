Çorum'da amcasının oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde amcasının oğlunu tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde dün tartıştıkları amcasının oğlu F.K'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan