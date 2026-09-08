Sumud Filosu'nun 26 Fransız üyesinden, İsrail'e karşı savaş suçu ve işkence iddiasıyla suç duyurusu

Küresel Sumud Filosu'nun 26 Fransız üyesinin, İsrail tarafından alıkonulduklarında savaş suçlarına, işkenceye ve kasıtlı şiddete maruz kaldıkları iddiasıyla Fransa'da İsrailli failler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun 26 Fransız üyesini temsil eden avukatlar "Küresel Sumud Fransa" internet sitesinde ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 26 kişinin, 2025 ve 2026'da Gazze'ye doğru giden insani yardım misyonlarına katıldığı sırada İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulduğu hatırlatılarak, bu kişilerin alıkonuldukları gemilerde ve İsrail'de özgürlükleri ile onurlarını ihlal eden bir dizi ağır olayın mağduru olduğu ifade edildi.

Söz konusu 26 kişinin bu süreçte "savaş suçlarına", "kasıtlı şiddete", "işkenceye", "cinsel saldırıya", "ölüm tehditlerine" maruz kaldığı iddiasıyla dün avukatları aracılığıyla bu suçların İsrailli failleri hakkında Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (PNAT) suç duyurusunda bulunduğu aktarılan açıklamada, suç duyurusuna konu olaylardan üst düzey İsrailli yetkililerin sorumlu olduğu kaydedildi.

Fransa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere kötü muamelesine ilişkin işkence ve savaş suçu iddialarıyla haziranda soruşturma başlatılmıştı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzenlediği saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı, 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenlemiş ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA