Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Öylek, Küresel Sumud Filosu'nda yaşadıklarını anlattı

Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından uluslararası kara sularında saldırıya uğrayan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyesi aktivistlerden Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Bingöl'de katıldığı konferansta yaşadıklarını anlattı.

Bingöl Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği (Tavz Der) tarafından Solhan Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen "Vicdanın Rotası Sumud Filosu" adlı konferans düzenlendi.

Programda konuşan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Öylek, organizasyonun yalnızca bir deniz yolculuğu olmadığını, insani bir misyon taşıdığını söyledi.

Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öylek, bölgede sağlık, gıda ve altyapı alanlarında ciddi sorunlar yaşandığını işaret etti.

Tavz Der Başkanı Ferhat Güzel de bir konuşma yaptı.

Programa, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.