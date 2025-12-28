Haberler

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi beyaza büründü

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, kar yağışının ardından muhteşem manzaralar sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır, karla kaplı ağaçlar ve vadi ile birlikte ilgi çekiyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ve güzergahındaki Altındere Vadisi, karın ardından görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış ve halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı da etkili yağışın ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine görülmeye değer manzarayı izleme imkanı sundu.

Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri de karla kaplandı.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, kar yağışının ardından doyumsuz manzarasıyla havadan görüntülendi.

Öte yandan Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı ve çevresi de beyaza büründü.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
