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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kölete Deresi taştı, Sumbas-Mehmetli kara yolu sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Ekipler yolun açılması için çalışıyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Sumbas-Mehmetli kara yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi yakınlarından geçen Kölete Deresi taştı.

Derenin taşmasıyla beldeyi ilçe merkezine bağlayan kara yolu sular altında kaldı, yol ulaşıma kapatıldı.

Kara yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
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