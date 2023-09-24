Sumatra Fili Yavrusu Aceh Barat'ta Doğdu

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Aceh Barat bölgesindeki Alue Kuyun Koruma Kurtarma Birimi'nde dört gün önce dünyaya gelen dişi bir Sumatra fili yavrusu, ailesiyle birlikte yeni dünyayı keşfetmekle meşgul.

ACEH BARAT, 24 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Aceh eyaletinin Aceh Barat bölgesindeki Alue Kuyun Koruma Kurtarma Birimi'nde dört gün önce dünyaya gelen dişi bir Sumatra fili yavrusu, ailesiyle birlikte yeni dünyayı keşfetmekle meşgul.

Asya filinin bilinen üç alt türünden biri olan Sumatra filleri, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından nesli "kritik tehlike altında" olarak listeleniyor.