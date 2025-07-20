Sumatra Adası'ndaki Orman Yangınları Dumanı Malezya'ya Ulaştı
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki orman ve turbalık yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, rüzgarla birlikte Malezya'nın Kemang Körfezi'ne ulaşarak hava kirliliğine neden oldu. Riau bölgesinde 140'tan fazla yangın tespit edildi ve görüş mesafesi 1 kilometreye kadar düştü.
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki orman ve turbalık yangınlarından kaynaklanan dumanın Malezya'ya ulaştığı bildirildi.
Riau Emniyet Müdür Yardımcısı Adrianto Jossy Kusumo, Riau bölgesinin çeşitli noktalarının hala yoğun dumanla kaplı olduğunu kaydetti.
Kusumo, bölgede 140'tan fazla orman ve turbalık yangınının rapor edildiğini belirterek, bu iki bölgede 46 hektarlık alanın yandığı ve görüş mesafesinin yer yer 1 kilometreye kadar düştüğü bilgisini verdi.
Pekanbaru'daki Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansından hava tahmincisi Gita Dewi de uydu görüntülerine göre dumanın kuzeydoğu yönüne hareket ederek Malezya'nın Kemang Körfezi'ne ulaştığını söyledi.
Dewi, "Dumanın rüzgarla birlikte Malezya'ya doğru sürüklendiği görüldü." dedi.
Sumatra ve Borneo adalarında kurak dönemlerde çıkan yangınlar, özellikle Singapur ve Malezya'da ciddi hava kirliliğine yol açıyor.
2023'te Endonezya, Malezya'yı etkisi altına alan dumanın ülke kaynaklı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.