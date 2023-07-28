Üye Girişi
Haberler

Sulusaray'da öğrencilere açık havada sinema gösterimi yapıldı

Güncel Haberler

Sulusaray'da öğrenci ve veliler, açık havada sinema keyfi yaşadı.

Sulusaray'da öğrenci ve veliler, açık havada sinema keyfi yaşadı.

Atatürk İlk ve Ortaokulu yönetimi, "Sende mısırını kap gel" etkinliği düzenledi.

Okul bahçesine gelen öğrenci ve veliler, açık hava sinema filmi izledi.

Yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren veli ve öğrenciler okul yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Gülal - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Sulusaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title