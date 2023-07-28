Sulusaray'da öğrencilere açık havada sinema gösterimi yapıldı

Sulusaray'da öğrenci ve veliler, açık havada sinema keyfi yaşadı.

Sulusaray'da öğrenci ve veliler, açık havada sinema keyfi yaşadı.

Atatürk İlk ve Ortaokulu yönetimi, "Sende mısırını kap gel" etkinliği düzenledi.

Okul bahçesine gelen öğrenci ve veliler, açık hava sinema filmi izledi.

Yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren veli ve öğrenciler okul yönetimine teşekkür etti.