Sulusaray'da Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun tamamlanması nedeniyle kapanış programı düzenlendi.

Sulusaray Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Karakış, yaptığı konuşmada, "Eğitim ilk olarak ailede başlar. Daha sonra yetiştirildikleri yerler ve ortamlarda şekillenir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2014 yılından itibaren resmi olarak başlatmış olduğu 4-6 yaş Kur'an kurslarımız bu noktada çok önemlidir." dedi.

Düzenlenen programa, Kaymakam Oğuzhan Öztürk, Belediye Başkanı Necmettin Coruk, protokol üyeleri ve veliler katıldı.