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Suluova Müftüsü Kaya, Kaymakam Gürçam'ı din görevlileri haftasında ziyaret etti

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Suluova Müftüsü Kaya, Kaymakam Gürçam'ı din görevlileri haftasında ziyaret etti
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve din görevlileri, Kaymakam Şafak Gürçam'ı ziyaret etti. Gürçam, din görevlilerine teşekkür edip haftalarını kutladı; Müftü Kaya da Gürçam'a tablo hediye etti.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve beraberindeki din görevlileri, Kaymakam Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gürçam, din görevlilerinin toplumun manevi yapısının güçlendirilmesinde ve çocukların milli-manevi değerlerle yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Görevlerini özveriyle sürdüren tüm din görevlilerine teşekkür eden Gürçam, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya ise kabulü ve iyi dilekleri için Kaymakam Gürçam'a teşekkür ederek, ilçede yürütülen din hizmetleri ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin anısına Müftü Kaya tarafından Kaymakam Gürçam'a tablo hediye edildi.

Kaynak: AA
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