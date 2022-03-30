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Suluova'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı

Suluova'da ramazan pidesinin 4 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

Suluova'da ramazan pidesinin 4 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul, ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Artan girdi maliyetleri dolayısıyla önceki yıla göre pide fiyatlarında makul oranda değişikliğe gidilmek durumunda kaldıklarını belirten Karsavul, Suluova'da ramazan pidesinin 280 gram üretileceğini söyledi.

Karsavul, "280 gram sade pide 4 lira 50 kuruş, 280 gram yumurtalı pide 5 lira 50 kuruş ve 280 gram yumurtalı-susamlı pide ise 6 lira 50 kuruş olarak satılacak. Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi pidelerin hijyenik koşullarda yapılarak satılması yönünde fırıncılarımıza gerekli uyarılarda bulunduk. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar dileriz." dedi.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ramazan, Güncel, Haberler

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