Amasya'da "Ramazan Karnesi" projesinde 170 çocuğa bisiklet verildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 'Ramazan Karnesi' projesi kapsamında başarılı bulunan 248 çocuğa bisiklet hediye edildi. Proje, çocukların ramazan ayını daha bilinçli ve aktif geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından uygulanan "Ramazan Karnesi" projesi kapsamında başarılı bulunan 248 çocuktan ilk etapta 170'ine bayram hediyesi olarak bisiklet verildi.

Kalan 78 çocuğa ise daha sonra düzenlenecek törende bisikletleri teslim edilecek.

Proje kapsamında ramazan ayı boyunca camiye düzenli giden çocukların takibi, belediye ile İlçe Müftülüğü din görevlilerince yapıldı.

Projede belirlenen görevleri yerine getirdiği tespit edilen çocuklar, bayram günü bisikletle ödüllendirildi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, "Ramazan Karnesi" projesinin çocukların ramazan ayını daha bilinçli ve aktif şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.

Uzun, karnelerde "Cami ve İbadet Görevleri" ile "Sosyal ve Ahlaki Görevler" başlıkları altında belirlenen görevlerin yer aldığını belirterek, "Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu kazandırmak amacıyla uyguladığımız projemizde karneleri başarılı bulunarak ödül kazanan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Projeye toplam 350 çocuğun katıldığını ve 248'inin başarılı bulunduğunu ifade eden Uzun, "Bu etkinliğimizin en temel amacı çocuklarımızın dinini öğrenen, güzel ahlaklı bir nesil olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Ramazan'ın o güzel birlik ve beraberlik ruhunu ailece yaşamalarını hedefledik. Çocuklarımızın hayatları boyunca unutmayacakları, manevi değeri yüksek bir çalışma ortaya koymak istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ödül almaya hak kazanan 248 çocuktan ilk etapta 170'ine bisikletleri verildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
