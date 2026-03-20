Suluova'da öksüz ve yetim çocuklara çalışma masası ve sandalye verildi

Suluova'da öksüz ve yetim çocuklara çalışma masası ve sandalye verildi
Suluova Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi' kapsamında öksüz ve yetim öğrencilere bayram hediyesi olarak çalışma masası ve sandalye verildi. Kaymakam Şafak Gürçam, projenin amacı olarak çocukların eğitim süreçlerine destek olmayı ve devletin yanlarında olduğunu hissettirmeyi vurguladı.

Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen, "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim öğrencilere bayram hediyesi olarak çalışma masası ve sandalye verildi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı yazılı açıklamada, her bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuk ve aileleri sevindirmek, devletin yanlarında olduğunu göstermek amacıyla maddi ve manevi desteklerde bulunarak çifte bayram sevinci yaşatmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim olan örgün eğitim çağındaki çocukların belirlenmesi amacıyla SYDV tarafından tespit yapıldığını belirten Gürçam, bu kapsamdaki öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Öğrencileri ziyaret ederek bayram hediyelerini verip bayramlarını kutladıklarını vurgulayan Gürçam, çalışma masa ve sandalyesine ihtiyacı olan çocukları bayram öncesi mutlu ederek hayallerine destek olmayı arzuladıklarını anlattı.

Çocuklara anne veya babalarının hayatta olmamasını unutturmanın, eksikliklerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Gürçam, "Ancak onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak, eğitim süreçlerine katkı sağlamak, devletin yanlarında olduğunu hissettirmek projenin birinci önceliğidir." dedi.

Hayatlarında yeterince eksiklik yaşayan çocukların çalışma masa ve sandalyelerinin olmamasının akademik başarılarını olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Gürçam, "Projemiz ile bu eksikliğin tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim çağındaki çocuklarımız çalışma masalarında çoğu zaman ders çalışsalar da kimi zaman geleceklerine dönük hayaller kurar. O masalarda kurulan hayallere devletin sıcak yüzü ile ortak olmak, başarılarına destek olmak projenin diğer bir hedefidir." ifadelerini kullandı.

Gürçam, proje kapsamında ilk etapta tespiti yapılan 12 öksüz ve yetim çocuğa çalışma masası ile sandalyenin hediye edildiğini, yeni ihtiyaçların tespit edilmesi halinde ise onlara da verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Arslan
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı

İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler

Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü