Suluova'da Kız Öğrenci Sokak Köpeklerinden Kaçarak Apartmana Sığındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, karne almak için evden çıkan bir kız öğrenci, sokak köpeklerine yaklaşınca tedirgin olarak apartmana sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, karne almak için evden çıkan kız öğrenci, sokak köpekleri peşine takılınca tedirginlik yaşayıp, apartmana sığındı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.15 sıralarında, Suluova ilçesi 4'üncü Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Karnesini almak için okula gitmek üzere evden çıkan kız öğrenci, sokakta başıboş dolaşan 3 sokak köpeğini fark etti. Köpeklerin kendisine yöneldiğini gören çocuk, korkup koşarak apartmana sığındı. Görüntülerde, köpeklerin yaklaşması üzerine öğrencinin hızla apartmana girdiği, köpeklerin ise bir süre apartman girişinde dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
