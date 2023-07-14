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Suluova'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler büyük paniğe yol açtı.

Suluova'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevler büyük paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Yeni Mahalle Elmalı Sokak'ta Turan Sarı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Küle dönen evin sahiplerinin köyde olduğunun öğrenilmesiyle yüreklere su serpildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Güncel

Suluova İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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