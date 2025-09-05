Suluova'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Suluova ilçesinde, 3-9 Eylül "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bir Eylül Park'ta düzenlenen etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 8 ayrı stantlarda çocuklara ve vatandaşlara halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi anlatılarak çeşitli uygulamalar yapıldı.

Etkinliğe katılan Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun, stantları ziyaret ederek yapılan etkinlikler hakkında bilgiler aldı, çeşitli uygulamalara gönüllü olarak katılıp çocuk ve vatandaşları teşvik etti.

Birey ve toplum sağlığının önemine dikkat çeken açıklama ve tavsiyelerde bulundu.

Sağlık ve sağlıklı kalmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Şafak Gürçam yaptığı konuşmada,

"Halk sağlığı sadece hastalıkları tedavi etmek anlamına gelmiyor. Hastalıkların olmasını önlemek, sağlıklı bir yaşam şartlarını sağlamak, tüm toplumun kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı da kapsar. Dolayısıyla bu etkilik ile çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın tüm bu konularda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi arzu ediliyor" diye konuştu.