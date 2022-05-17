Suluova'da &quot;Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz&quot; Projesi - Haberler

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Suluova'da "Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz" Projesi

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova'da 'Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz' Projesi

Suluova Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz" adlı proje uygulanmaya başlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Suluova Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında "Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz" adlı proje uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında, din görevlileri tarafından Suluova'daki ilkokul öğrencilerine yönelik, dürüstlük, alçak gönüllülük, sevgi, saygı, sorumluluk ve hoşgörü gibi konularda eğitim veriliyor.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknoloji çağının yaşandığı dönemde, çağın gereksinimlerini yerine getirirken bir taraftan da toplumsal ve ahlaki değerleri çocuklara aktarabilmenin önemli olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Peygamber, Hisarcık, Suluova, Güncel, Haberler

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