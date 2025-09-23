Haberler

Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde 300 gram toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 70 bin lira para ele geçirdi.

Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y'nin evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan arama 300 gram toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 70 bin lira para ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak

Vergi kararı piyasayı karıştırdı! Ünlü modelde fiyat 500 bin düşüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.