Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Sultanhisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin evinde 300 gram toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 70 bin lira para ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y'nin evine baskın düzenledi.
Adreste yapılan arama 300 gram toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 70 bin lira para ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel