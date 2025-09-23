Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y'nin evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan arama 300 gram toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 70 bin lira para ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.