Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Mimar Sinan Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve ormanın içerisinden yaptığı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.