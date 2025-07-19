Sultangazi'de Yangın: İki Gecekondu Kül Oldu

Sultangazi'de Yangın: İki Gecekondu Kül Oldu
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Sultangazi'de bir otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana ve gecekondulara sıçradı. 2 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye tarafından yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla kontrol altına alındı.

Sultangazi'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana ve gecekondulara sıçradı. Alevlerin sardığı bölgede iki gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çıktı. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana ve bir gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin yakınlardaki başka bir eve daha sıçraması üzerine ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgenin yamaç olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında iki gecekondu kullanılamaz hale gelirken, geniş bir alandaki otluk ve ağaçlık bölge de zarar gördü.

'YANGINDA 2-3 TANE EV KÜL OLDU'

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan çevre sakini Mehmet Tuna, "Kapının önünde oturuyorken duman çıktığını fark ettim. Mangal yakıldığını zannettim ama duman çoğalınca koşarak geldim. Buradaki arkadaş hortum tutuyordu. Bende kürekle toprak atarak yardım ettim. Rüzgarda bize yardımcı oldu, alevler farklı yöne gitti. Yangında 2-3 tane ev kül oldu" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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