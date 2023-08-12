Sultangazi'de Uyuşturucu Satıcısına Linç Girişimi

Sultangazi'de uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs, bir grup genç tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şahsın yolunu kesen bir grup genç, şahsı sokak ortasında kemer ve yumruklar ile darp etti. Şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, yakınlarına ücretsiz olarak uyuşturucu madde verdiğini öğrendikleri adamı aynı sokağa geri gelince tekme, tokat ve kemerle dövdü. Dakikalarca şahsı darp eden gençler, araya giren mahalle sakinlerine de aldırmadı. Dayak yiyen adam, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Darp anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL