Sultangazi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mahmutbey Yolu'nda hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sultangazi'de hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mahmutbey Yolu Sultançiftliği mevkisi Edirnekapı istikametinde ilerleyen 34 HY 2979 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 CCK 457 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel