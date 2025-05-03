Sultangazi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sultangazi'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Mahmutbey Yolu'nda hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mahmutbey Yolu Sultançiftliği mevkisi Edirnekapı istikametinde ilerleyen 34 HY 2979 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 CCK 457 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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