Sultangazi'de Tır Kazası: 1 Yaralı
Sultangazi'de kontrolden çıkan bir tır, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ercan C. idaresindeki 45 NJ 531 plakalı tır, Arnavutköy-Habibler Yolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada, tırın çarptığı 34 NNB 228 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ş. araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Ş. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Aracıyla seyir halindeyken fenalaştığı öne sürülen tır şoförü Ercan C. de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazada, 5 araçta hasar oluştu.