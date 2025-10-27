Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda Tehlikeli Kaza Sonrası Güvenlik Önlemi Alınmadı

SULTANGAZİ'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası sürücülerin araçlarını yolun ortasında güvenlik önlemi almadan bırakması trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Hızla ilerleyen sürücüler, araçları son anda fark edip manevra yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, 25 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Hasar alan araçlarını yolun ortasında bırakan sürücüler, herhangi bir güvenlik önlemi almadı. Bu sırada otoyolda ilerleyen sürücüler, sinyal lambaları yanan araçları son anda fark etti. Bazı sürücüler kazayı önlemek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Bir yolcu otobüsü de manevra sırasında bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza yapan araçların uzun süre yol ortasında kalması trafiği tehlikeye sokarken, kazaya karışan kişilerin yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar ve trafikte yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.