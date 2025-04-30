Sultangazi'de Tabela Montajı Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti
Sultangazi'de bir işçi, tabela montajı için çıktığı kamyonetin üzerinden düşerek yaşamını yitirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen kazada, 58 yaşındaki Özcan Palabıyık ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Sultangazi'de tabela montajı için çıktığı kamyonetin üzerinden şiddetli rüzgarın etkisiyle düşen işçi yaşamını yitirdi.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Özcan Palabıyık (58), tabela montajı yapmak üzere kamyonetin üstüne çıktı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Palabıyık, yere düşerek kafasını vurdu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Palabıyık, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel