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Motosikletli saldırgan dehşeti yaşattı! 13 yaşındaki kız yatağında uyurken vuruldu

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İstanbul'da motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. O sırada yatağında uyuyan 13 yaşındaki Evin A. isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Evin A.'nın tedavisi hastanede devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen akılalmaz olayda bir motosikletli 4 katlı binanın bodrum katına ateş açtı. Yatağında uyurken kurşunların hedefi olan 13 yaşındaki Evin A. yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı binanın önüne gelen motosikletli bir şüpheli, tabancayla binanın bodrum katına doğru ateş açtı. Pencereden içeri giren kuşunlar o sırada uykuda olan 13 yaşındaki Evin A.'ya isabet etti. Evin A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

Kolundan yaralanan Evin A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

"KIZ KANLAR İÇİNDEYDİ"

Yaralanan E.A'nın annesi Semra A, kızının "Anne" diye seslendiğini duyduktan sonra odasına gittiğini belirterek, "Kız kanlar içindeydi, halini görünce şok geçirdim. Daha da kendime gelemedim. O da hastaneye kaldırıldı. Kimin yaptığını da bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi İstanbul Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

Istanbul degil sanki teksas...millet sanki sansa yasiyor gibi

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