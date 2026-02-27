Haberler

Sultangazi'de silahlı kavga ihbarına ilişkin bir şüpheliye para cezası

Sultangazi'de silahlı kavga ihbarı üzerine yapılan polisiye müdahalede, şüpheli M.K.E.'nin üzerinde kurusıkı tabanca bulundu. Hakkında para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, olay yerinde kavga eden herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Çevrede yapılan incelemeler sırasında şüphe üzerine durdurulan M.K.E'nin (25) üst aramasında, kurusıkı tabanca ile boş şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında 5729 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanırken, konuya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
