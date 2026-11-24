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Sultangazi'de, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde trafik ışıklarının bulunduğu yoldan karşıya geçmeye çalışan T.A'ya, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı plakası olmayan motosiklet çarptı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, çevredeki tıp merkezinde görevli doktorların müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Çevrede esnaflık yapan Yunus Emre Özcan, AA muhabirine, motosikletin çok hızlı geldiğini anlattı.

Karşıya geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı kadının bir süre sürüklendiğini belirten Özcan, bu kişinin başından yaralandığını ve kanaması olduğunu ifade etti.

Özcan, çevredeki tıp merkezinden doktor ve hemşirelerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralının bilincinin açık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA