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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Şüpheliler Otomobile Ateş Açtı

Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Şüpheliler Otomobile Ateş Açtı
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Sultangazi'de motosikletli 2 şüpheli, keşif yaptıkları sokakta otomobile silahlı saldırı düzenledi. Sürücü son anda kurtulurken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

SULTANGAZİ'de motosikletli 2 şüpheli, daha önceden keşif yaptıkları öne sürülen sokakta otomobile silahlı saldırı düzenledi. Sürücünün son anda kurtulduğu saldırının ardından motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 00.20 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce keşif yaptıkları öne sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle sokağın başında durarak otomobilin gelmesini bekledi. Otomobilin sokağa girmesi üzerine motosikletten inen şüpheli, araca yaklaşarak sürücüye doğru 1 el ateş etti. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştır. Sokağın girişinde bekleyen motosikletli şüpheli de ters istikamete doğru kaçtı. Bu sırada silahı tutukluk yapan saldırgan ise yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra diğer sokaktan tur atarak geri gelen motosikletli şüpheli, saldırganı alarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRI KAMERADA

Motosikletli şüphelilerin otomobil sürücüsüne yönelik silahlı saldırısı, sokakta bulunan 2 güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin sokağın başında otomobilin gelmesini beklediği, ardından kasklı şüphelinin motosikletten inerek otomobile yöneldiği ve ateş ettiği anlar yer aldı. Bu sırada olayı gören bir kişinin şüpheliye, "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdığı duyuldu. Görüntülerde ayrıca otomobil sürücüsünün sokaktan uzaklaştığı, şüphelilerin ise kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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