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Sultangazi'de Otomobilde Silahla Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

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Sultangazi'de, otomobilin içinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sultangazi'de, otomobilin içinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Eskihabibler Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin erkek olduğu, başından silahla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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