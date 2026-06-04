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Sultangazi'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması kamerada

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Sultangazi'de kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi araçtan inip hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazanın hemen ardından sürücü ile yanında oturan kişi araçtan inip hızla kaçtı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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