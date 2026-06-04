Sultangazi'de otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü ve yanındaki kişi kaçtı
Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.
KAZA KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve araçta bulunan kişilerin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.