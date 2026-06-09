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Sultangazi'de bir iş yerine silahla ateş açılması kamerada

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Sultangazi'de bir oto aksesuar iş yerine silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de oto aksesuar alanında faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki işletmeye bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerine doğru ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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