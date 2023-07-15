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Sultangazi'de mangal malzemeleriyle yolun karşısına geçen adam, tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sultangazi'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K., kendisine çarpan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi'de mangal malzemeleri ile yolun karşısına geçmek isteyen adam tır çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Sultangazi'de Mangal Yakmak İsterken tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

TIRIN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mangal yakmak için aldığı malzemeler ile yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şükrü K.'ya Emre Y. kontrolündeki 34 GPL 606 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Sultangazi'de Mangal Yakmak İsterken tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulans ile Şükrü K.'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve TIR şoförü Emre Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Sultangazi'de Mangal Yakmak İsterken tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey 3. Sayfa Güncel Haberler

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