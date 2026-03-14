Haberler

Sultangazi'de kuyumcuya silahlı soygun girişimine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de, bir kuyumcuyu silahla soyma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta, ilçedeki bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan kasklı ve silahlı 2 şüphelinin yakalanması için ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda kimlikleri belirlenen Y.C. (19) ve A.A.A. (21) Yayla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araştırmada, şüphelilerin 3 Mart'ta çaldığı bir motosikletle 11 Mart'ta söz konusu kuyumcuya geldiği ancak iş yeri sahibinin ve çalışanın tepkisinin ardından kaçtıkları belirlendi.

Motosiklet, kasklar ve soygun girişiminde kullandıkları kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek, Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin motosikleti çaldığı ve soygun girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

