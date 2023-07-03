Sultangazi'de kent ormanında yangın çıktı

Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Sultangazi'de bulunan kent ormanında yangın

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi'de, Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent ormanında ağaçların arasından yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ormanda bulunan vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından güvenli alana çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale ederken Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Polis, TOMA ile su sıkarak itfaiyenin çalışmalarına yardım etti. Yangın, müdahalelerin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü.