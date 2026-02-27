Haberler

Sultangazi'de kaldırımda oturan kişilere yönelik silahlı saldırı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de kaldırımda oturan iki kişiye bir otomobilden ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı, saldırganlar kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Sultangazi'de kaldırımda oturan 2 kişiye yönelik silahlı saldırıda yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

50. Yıl Mahallesi'nde kaldırımda oturan 2 kişiye, bir otomobilden ateş edildi.

Saldırganlar otomobille kaçarken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu