Sultangazi'de Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

SULTANGAZİ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştiriyor. Herhangi bir işgal durumunda esnafa uyarıda bulunan ekipler, kaldırım üzerine konulan eşyaları kaldırıyor. Bir yandan da dükkanların önüne konulan duba ve flamaları kaldırarak görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla sık sık denetim gerçekleştiriyor.

SÖZLÜ UYARIYA UYMAYANA CEZA

Ekipler; işyerlerinin önüne konulan gelişigüzel malzemelerin yaya ve araç trafiğini etkilemesi durumunda işyeri sahiplerini uyararak kaldırımı işgal eden malzemeleri kaldırıyor. İşyeri sahiplerine ilk olarak sözlü uyarılar yapan Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemleri başlatıyor.

DUBA VE FLAMALAR DA KALDIRILIYOR

İşyeri sahipleri tarafından dükkanların önüne konulan, araç trafiğini olumsuz etkileyen duba ve flamalar da trafik ekipleri tarafından kaldırılıyor.

'BU KONUDA DAHA DUYARLI OLALIM'

Kaldırım işgallerinin yay ve araç trafiğini olumsuz etkileyerek aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden olduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Kaldırım işgaline karşı ekiplerimizle birlikte titiz bir çalışma yürütüyoruz. İşyeri sahiplerinin belirtilen alan dışına koydukları malzemeler engelli aracı ve bebek arabası kullanan anneler başta olmak üzere yayalara zorluk yaşatıyor. Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Belirtilen alan dışına çıkmayalım. Zabıta ekiplerimizin uyarılarını dikkate alalım. Bu güzel şehir hepimizin" dedi