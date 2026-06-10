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Sultangazi'de motosikletlinin ölümüyle sonuçlanan kazada kaçan sürücü teslim oldu: Tutuklandı

Sultangazi'de motosikletlinin ölümüyle sonuçlanan kazada kaçan sürücü teslim oldu: Tutuklandı
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Sultangazi'de motosikletiyle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın (25) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Murat K. (20), polis merkezine giderek teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Murat K.'nin birçok suç kaydı bulunurken, araçtaki 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Riyadh'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SULTANGAZİ'de, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın(25) ölümü ile sonuçlanan kazanın ardından yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Murat K.(20) polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, yanındaki 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatımaalzhra Riyadh ise toprağa verildi.

Kaza, 4 Haziran Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü, otomobili bırakarak olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Kazayla ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Murat K., polis merkezine gelerek teslim oldu. Ekipler, kısa sürede Murat K. ile birlikte araçta oldukları tespit edilen Cesur T., Özgür G. ve Muhammed K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birçok suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü Murat K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Fatımaalzhra Riyadh'ın cenazesi Alibeyköy Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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