Vehbi DEMİR - Emin YEŞİL / İSTANBUL – SULTANGAZİ'de 4 katlı bir inşaatın bodrum katında kimliği belirsiz yarı çıplak erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde ölümün 3-4 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği öğrenildi.

Olay, 17 Kasım'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu ve başında darp izi bulunduğu yönündeki bulgular nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp incelemesinde kişinin düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'YARI ÇIPLAK HALDE BULUNMUŞ'

Olay sırasında sokakta bulunan Rüveyda D., "Saat 23.00 sıralarında polis ekipleri geldi. Sorduğumuzda, ceset bulunduğunu ve büyük ihtimalle cinayet olduğunu söyledi. Erkek ve 50 yaşlarında olduğunu da dedi. Başına vurulmuş ve yarı çıplak halde bulunmuş. Sonrasında savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Saat 01.30 sıralarında nakil aracı cenazeyi alıp götürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı