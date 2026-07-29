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Sultangazi'de iki motosikletin çarpışması kamerada

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İstanbul Sultangazi'de otoyolda ilerleyen motosikletli ile ters yönde seyreden motosikletlinin çarpışması kask kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Sultangazi'de otoyolda ilerleyen motosikletli ile ters yönde seyreden motosikletlinin çarpışması kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli bağlantı yolunda motosikletiyle ilerleyen sürücü ile ters yönde seyreden motosikletli çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrildi, sürücüler yola savruldu.

Ters yönde seyreden motosikletlinin kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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