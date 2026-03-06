Sultangazi'de İETT otobüsünün cipe çarptığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
Sultangazi'de bir İETT otobüsü, önünde giden cipe çarparak kaza yaptı. Olay sonucunda maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki trafik yoğunluğu iftar saatinde arttı. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı ve trafik daha sonra normale döndü.
Sultangazi'de, İETT otobüsünün cipe çarpması nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Cebeci Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TR 0231 plakalı İETT otobüsü, önünde seyreden 20 ACY 807 plakalı cipe çarptı.
Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.
Caddede iftar vaktinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik