Haberler

Sultangazi'de İETT otobüsünün cipe çarptığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir İETT otobüsü, önünde giden cipe çarparak kaza yaptı. Olay sonucunda maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki trafik yoğunluğu iftar saatinde arttı. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı ve trafik daha sonra normale döndü.

Sultangazi'de, İETT otobüsünün cipe çarpması nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Cebeci Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TR 0231 plakalı İETT otobüsü, önünde seyreden 20 ACY 807 plakalı cipe çarptı.

Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

Caddede iftar vaktinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar