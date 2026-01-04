Sultangazi'de aracını hatalı park eden servis sürücüsüne para cezası

Sultangazi'de, servis aracını hatalı park edip başka otomobillerin trafiğe çıkmasını engellediği belirlenen sürücüye toplam 2 bin 492 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişinin servis aracını hatalı park ederek, başka sürücüleri mağdur ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlattı.

Aracını hatalı park eden sürücüye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 2 bin 492 lira para cezası kesildi.

Hatalı park nedeniyle gece mağduriyet yaşayan sürücü, servis aracının bulunduğu yerden çekilmesinin ardından trafiğe çıkabildi.

Öte yandan mağdur sürücü, yanlış park edilen servis aracının görüntüsünü cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde konuşması da yer alan sürücü, aracını hatalı park eden kişiyi cep telefonuyla aradığını, bu kişinin gecenin bu saatinde gelemeyeceğini belirterek, çekici çağırıp kendi aracını kaldırtmasını istediğini aktardı.