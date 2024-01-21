112'yi arayıp ambulans çağırdı, 'Nefesim daralıyor' diyerek sağlık görevlilerini darbetti

İstanbul Sultangazi'de hasta olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, ihbarın yapıldığı adrese gelen sağlık ekiplerine hakaretler savurdu, darbetmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

"NEFESİM DARALIYOR" DİYEREK TAŞKINLIK ÇIKARDI

Olay, Cebeci Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, hasta olduğunu belirterek, ambulans istedi. İhbarı değerlendiren çağrı merkezi, verilen adrese sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, hastayı ambulansa aldı. Bu sırada ambulansa alınan kadın 'nefesim daralıyor' diyerek taşkınlık çıkardı ve aşağı indi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİ DARBETMEYE ÇALIŞTI

Sokak ortasında sağlık görevlileri ile tartışmaya devam eden bu kişi, hakaretler savurdu, tehdit etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen kadın, sağlık görevlisine saldırarak, darbetmeye çalıştı. Sokaktaki bir kişinin engellemeye çalıştığı kadın, bir süre sonra oradan uzaklaştı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık görevlilerinin bu kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.